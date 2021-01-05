Депутат Милонов высказался о разгромном поражении России от Канады в полуфинале МЧМ

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Депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал поражение сборной страны от команды Канады (0:5) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2021.
Депутат Милонов высказался о разгромном поражении России от Канады в полуфинале МЧМ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Нормальный результат. Ребята будут злее. Ничего страшного не произошло. Главное, что мы боремся на таком уровне. Разгромное поражение показывает, что нужны серьёзные изменения в самой игре и подготовке к ней. Холодный душ всегда неприятен, но это встряска для всего организма. Он мобилизует новые силы и заставляет комплексно посмотреть на какие-то вещи. Главное, чтобы ребята не расстраивались. Они дошли до стадии полуфинала, мы наших парней любим и уважаем, желаем им будущих побед. Что же касается провокаций со стороны соперников, то таким способом люди пытаются отвлечь от хоккея. Это было и в матчах наших легендарных составов против канадцев с американцами», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс». 

Ранее Фомичёв назвал страшным сном поражение России от Канады на МЧМ-2021.

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