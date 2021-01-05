Фомичёв назвал страшным сном поражение России от Канады на МЧМ-2021

Бывший вратарь ЦСКА, «Авангарда» и «Торпедо» Александр Фомичёв поделился своими впечатлениями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира, в котором сборная России крупно уступила Канаде (0:5).

«Это страшный сон. Наши ребята вышли на этот матч неготовыми. Такое ощущение, что снотворного выпили перед, были заторможенные. С другой стороны, удивили канадцы. Они здорово тактически подготовились к этой игре. Мы не увидели активного прессинга, как они обычного показывали. Вместо этого они спокойно подкатывались, позволяя развивать атаку, но большинство наших передач не проходили. Сразу после этого шёл либо перехват, либо потери, канадцы включались, навязывали борьбу на пятаке. Были две шайбы, где Аскаров не спас, хотя мог бы. Если бы он не пропустил их, это дало бы стимул. Ребята бы завелись. Не хватило в игре агрессии, где-то простоты действий. Вопрос тренерскому штабу, может, они и пытались это донести. Сегодня мы из своей зоны выходили, но нас закрывали уже в средней зоне», — сказал Фомичёв в эфире программы «Все на Матч!».

Ранее Канделаки призвала не посыпать голову пеплом после поражения от Канады в полуфинале МЧМ.