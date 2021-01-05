Канделаки призвала не посыпать голову пеплом после поражения от Канады в полуфинале МЧМ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала итог полуфинального матча между сборными России и Канады (0:5) на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Чемпионаты — взрослые, молодёжные, юниорские — проходят каждый год, потому посыпать голову пеплом — смешно. Конечно, нам хотелось победы. Да, мы не сумели сделать ровным счётом ничего, не считая отменённой шайбы. Но, сборная, знай: мы не спали, болели и расстраивались вместе с тобой. Радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу. Можешь быть уверена в нас. Давай-ка платить нам взаимностью», — написала Канделаки в своём Telegram.

В матче за третье место на турнире Россия сыграет с Финляндией. Встреча состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 01:30 мск.

Ранее Афанасьев заявил, что Россию переиграли с самого начала матча с Канадой.