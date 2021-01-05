Афанасьев: нас переиграли с самого начала

Нападающий молодёжной сборной России Егор Афанасьев прокомментировал крупное поражение от Канады (0:5) в полуфинале чемпионата мира — 2021.

«Нас переиграли с самого начала встречи. А когда схватились что-то делать, уже было поздно. Когда мы стали играть агрессивнее, то игра поменялась, это было видно. Но, как я уже сказал, было поздно. Незасчитанный гол? Счёт — на табло. Завтра игра за бронзу, будем стараться победить», — приводит слова Афанасьева пресс-служба ФХР.

В поединке за третье место сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в своём полуфинале уступила США со счётом 3:4. Матч пройдёт в ночь на 6 января, начало в 01:30 мск.

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