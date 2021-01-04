Подколзин рассказал о своей реакции на сообщение Овечкина перед МЧМ-2021
«Я был в шоке, честно. Это очень круто. Я этого никак не ждал, а когда увидел… Услышать слова поддержки и пожелание от такого человека — это дорогого стоит», — приводит слова Подколзина «Матч ТВ».
В середине декабря Овечкин в Instagram оставил комментарии под постами Подколзина и Егора Афанасьева, пожелав им удачи перед турниром.
5 января Россия в полуфинале МЧМ-2021 встретится с Канадой.
Ранее Андрей Николишин выразил мнение, что молодёжной сборной России можно не опасаться предвзятого судейства в матче с Канадой.