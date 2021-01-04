Подколзин рассказал о своей реакции на сообщение Овечкина перед МЧМ-2021

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Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал о своей реакции на сообщение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед молодёжным чемпионатом мира 2021 года в Канаде.

«Я был в шоке, честно. Это очень круто. Я этого никак не ждал, а когда увидел… Услышать слова поддержки и пожелание от такого человека — это дорогого стоит», — приводит слова Подколзина «Матч ТВ».

В середине декабря Овечкин в Instagram оставил комментарии под постами Подколзина и Егора Афанасьева, пожелав им удачи перед турниром.

5 января Россия в полуфинале МЧМ-2021 встретится с Канадой.

Ранее Андрей Николишин выразил мнение, что молодёжной сборной России можно не опасаться предвзятого судейства в матче с Канадой.

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