Тренер — о предвзятости судей в полуфинале МЧМ с Канадой: не думаю, что такое возможно

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Отечественный хоккейный тренер Андрей Николишин считает, что молодёжной сборной России можно не опасаться предвзятого судейства в полуфинале чемпионата мира 2021 года со сверстниками из Канады.
Тренер — о предвзятости судей в полуфинале МЧМ с Канадой: не думаю, что такое возможно
  • РИА Новости

«Не думаю, что такое возможно. В Северной Америке и НХЛ подобное просто не принято. И вообще, судейство — последняя тема, на которую нужно обращать внимание на МЧМ. Если мы будем заранее подстилать соломку и пенять на работу арбитров, то далеко не уедем. Относиться слишком серьёзно к фразе Ларионова я бы не стал. Сказал и сказал. Уверен, он призовёт подопечных не обращать внимание на судейство, каким бы оно ни было», — сказал Николишин RT.

Матч Россия — Канада на молодёжном чемпионате мира по хоккею состоится 5 января в 02:00 мск. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Ранее Николишин посетовал, что молодёжная сборная России по хоккею не наладила игру в большинстве.

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