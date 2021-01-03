«Не оправдывают выданные авансы даже на 10%»: Николишин об игре лидеров сборной России и полуфинале МЧМ с Канадой

Лидеры сборной России на молодёжном чемпионате мира не оправдывают выданные им авансы даже на десять процентов. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Андрей Николишин. Также специалист объяснил, за счёт чего подопечные Игоря Ларионова могут обыграть Канаду в полуфинале турнира, посетовал на слабую игру в большинстве и предостерёг отечественную команду от случайных удалений.

«В матче с Канадой нас ждёт борьба характеров»

— Сборная России далеко не во всех матчах МЧМ смотрелась ярко. С Германией подопечным Игоря Ларионова тоже пришлось помучиться. Это говорит о том, что отечественной команде проще играть с атакующими соперниками, чем с теми, которые запираются в обороне, как Чехия и Германия?

— Если мы хотим завоевать титул, должны уметь играть с любым оппонентом вне зависимости от того, делает он ставку на оборону или на атаку. Нужно быть готовыми проявлять тактическую гибкость, умение перестраивать игру. Тот факт, что у сборной России возникли проблемы в матчах с Чехией и Германией, свидетельствует об имеющихся недочётах, которые нужно исправлять.

— Например, о каких моментах идёт речь?

— Нужно учиться играть с командами, делающими ставку на оборону. Учиться взламывать их защиту, грамотно перестраиваться и лезть на пятак, а не просто гонять шайбу по периметру. При этом я бы всё-таки не стал сравнивать встречи с Чехией и Германией. Немцы показывали атакующий хоккей. Другое дело, что россияне сыграли очень продуктивно. Они создали мало моментов, но реализовали те немногие, которые имелись. Сначала, находясь в меньшинстве, удачно убежали в контратаку. Мальчишки разыграли отличную комбинацию. В эпизоде со вторым голом Егор Афанасьев здорово зацепился за шайбу и вывел на бросок Данила Башкирова. Помимо этого, можно вспомнить разве что ещё два-три опасных эпизода.

— То есть можно сказать, что во встрече с Канадой России придётся в какой-то степени проще?

— Сложно сказать, что покажут хозяева в матче с Россией. Они будут играть на результат, и тренерам предстоит сделать выбор в пользу той или иной тактики. Но этот матч — очень принципиальный, и обе команды постараются показать свой лучший хоккей. Нас ждёт борьба характеров. У кого он окажется сильнее в решающий момент, тот и одержит победу.

— Сам факт появления на МЧМ команд, которые делают ставку на оборону, не идёт во вред молодёжному первенству планеты? Так, Ларионов заявил, что молодёжный хоккей «должен быть романтичным».

— А почему не может быть романтики в оборонительных действиях? Люди разные, и романтика у каждого своя. Если у тебя нет исполнителей высочайшего уровня, смысл ставить хоккей, который не принесёт тебе результат? Каждая команда отталкивается от имеющихся в составе игроков. В этом плане с Ларионовым не соглашусь. Да, молодёжный хоккей должен быть романтичным и бесшабашным, но в то же время все хотят завоевать медали.

— Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что сборная России вышла на матч «уже победителем». То есть имелась недооценка соперника?

— А откуда она могла взяться? Может быть, когда Третьяк играл сам, он и выходил на лёд с таким настроем. Я не увидел в действиях россиян расслабленности. Да и у немцев очень хорошая команда. Подопечные Ларионова отнеслись к ней достаточно уважительно и играли так, как позволял соперник. Хорошо, что одержали победу, ведь немцы создали много моментов.

«Это вы называете ребят звёздами, а на мировом уровне таковыми их не считают»

— Действия россиян в четвертьфинале вызвали тревогу в преддверии противостояния с Канадой?

— Некоторые почему-то считают Германию второсортной командой. У таких людей, пожалуй, волнение может возникнуть. Но посмотрите, в составе Бундестим два человека задрафтованы в первом раунде НХЛ (Тим Штюцле и Лукас Райхель) и один — во втором (Джон Петерка). Мало того, Штюцле с Петеркой входят в пятёрку лучших бомбардиров текущего МЧМ.

— Но канадцы ещё выше уровнем…

— Это понятно, а где наши ребята? Где Василий Подколзин? Где Родион Амиров? Где Егор Чинахов? Почему они не проявляют себя?

— С чем это связано, на ваш взгляд?

— Может быть, уровень лидеров российской сборной не настолько высок, как мы думаем? Нужно реально смотреть на вещи. Мы привыкли превозносить своих ребят. С одной стороны, это правильно. С другой, они должны отрабатывать выданные авансы. Пока они не оправдали их даже на десять процентов. Это вы называете ребят звёздами, а на мировом уровне таковыми их не считают. Вот Штюцле — звезда мирового класса, и он своей игрой оправдывает это звание. А Амиров и Подколзин не играют ведущие роли даже в КХЛ. Держит марку только Ярослав Аскаров. Хотя и в его действиях порой чувствуется нервозность.

— Ждёте, что ведущие хоккеисты российской сборной хотя бы в матче с Канадой наконец раскроются?

— Я — россиянин и патриот. Конечно, жду этого. Хочется, чтобы наша сборная выиграла золотые медали.

— Тот факт, что у лучшего бомбардира сборной России на турнире Василия Пономарёва всего три шайбы (у канадца Дилана Козенса — семь) говорит о том, что Ларионов собрал сильную ровную команду, где каждый способен проявить себя, или скорее о том, что лидеры не показывают своего максимума?

— Не забывайте, что Пономарёв не играет в большинстве. Он забросил Германии в меньшинстве и оформил дубль в матче с США. Вася никогда не отличался высокой результативностью. И здесь мы опять возвращаемся к нашим нападающим, которые пока забивают мало. Где они? Подколзин приехал на третий МЧМ в карьере, но ограничился двумя шайбами во встрече с Австрией. Понятно, что он лидер, капитан и настоящий боец, но нужно быть продуктивным и набирать очки за результативность, вести команду за собой.

— В матче с Германией коллектив Ларионова получил пять удалений. С чем связано такое большое количество фолов?

— А вы вспомните, какие были удаления. Человек хватает шайбу рукой и отдаёт её Аскарову. Глупость полнейшая. Потом на лёд выскочили семь человек. Нарушение численного состава. Это невнимательность и потеря концентрации. Хорошо ещё немцы не забросили в большинстве. В меньшинстве наши отыграли здорово и даже сумели отличиться. Но если мы будем столько удаляться с канадцами, результат получится иным. С хозяевами россиянам вообще нельзя оставаться в меньшинстве.

— Стоит ли ожидать, что в матче с «кленовыми листьями» арбитры будут подсуживать хозяевам? Так, Ларионов после встречи с Германией признался, что попросил арбитров быть «более справедливыми».

— Не думаю, что такое возможно. В Северной Америке и НХЛ подобное просто не принято. Вообще, судейство — последняя тема, на которую нужно обращать внимание на МЧМ. Если мы будем заранее подстилать соломку и пенять на работу арбитров, то далеко не уедем. Относиться излишне серьёзно к фразе Ларионова я бы не стал. Сказал и сказал. Уверен, он призовёт подопечных не обращать внимание на судейство, каким бы оно ни было.

— В начале турнира много говорилось о том, что у нашей команды проблемы с игрой в неравных составах. На ваш взгляд, тренерский штаб решил эту проблему?

— В игре со Швецией сразу три шайбы удалось забросить в большинстве. А вот в матче с Германией оно не сработало. Мало того, особых моментов создать не удалось. К сожалению, данный компонент пока тоже оставляет желать лучшего. Я бы не сказал, что что-то удалось наладить.

«Главным козырем отечественной команды можно назвать Аскарова»

— Канада на этом турнире смотрится очень мощно. Тем же немцам подопечные Андре Туриньи забросили 16 шайб, Россия — только две. К этой цифре стоит относиться серьёзно?

— Точно нет. Во-первых, в состав сборной Германии на стартовую игру попало всего 15 человек. Это было самое начало турнира. Во-вторых, канадцам досталась достаточно лёгкая группа. «Кленовые листья» к настоящему моменту лишь в двух матчах показали весь свой потенциал: с Финляндией и Чехией. Теперь их ждёт третья подряд встреча, в которой потребуется выложиться по максимуму. Посмотрим, насколько команде Туриньи хватит стабильности.

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— Козенс набрал уже 13 очков в пяти матчах турнира. Как сдержать такого хоккеиста?

— Обращать внимание стоит не только на Козенса, ведь помимо него в составе соперника есть немало ребят, которые набрали достаточное количество очков. Это и Пейтон Кребс, и Куинтон Байфилд, и Коннор Макмайкл. Тренерам предстоит определить, как именно закрывать лидеров канадской команды. Возможно, Ларионов с помощниками решат сыграть персонально с этим звеном. Но они вполне могут по максимуму усложнить соперникам выход на ударную позицию.

— Судя по вашим словам, сборную России сложно назвать фаворитом полуфинального противостояния.

— Определяющим станет мотивационный фактор. Главным же козырем отечественной команды можно назвать Аскарова. Считаю, он — сильнейший вратарь турнира. От его действий будет зависеть очень многое. Главное, Ярослав умеет классно проводить решающие матчи и одерживать в них победы. И я всё-таки надеюсь, что лидеры команды в непростой момент вылезут из окопов и покажут то, на что способны.

— Жажда взять реванш за обидное поражение в финале прошлогоднего МЧМ способна дополнительно мотивировать россиян?

— Из состава прошлогодней сборной в нынешней обойме остались лишь трое: Аскаров, Подколзин да Максим Грошев. Поэтому вряд ли то поражение дополнительно мотивирует команду. Никто уже не вспоминает о том, что происходило в 2020-м.

— Не лучше было бы встретиться с хозяевами уже в финале?

— Проще было бы никуда не ехать из-за пандемии коронавируса. Если сборная России хочет занять итоговое первое место, то должна обыгрывать всех.