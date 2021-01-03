Ларионов высказался о судействе на МЧМ по хоккею

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение о судействе на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Я попросил арбитров быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, она не может играть в меньшинстве больше, чем та, которая обороняется. Я попросил, чтобы они больше обратили внимание на зацепы и задержки, это то, за что нас наказывают. Многие вещи, которые не допускаются нашей команде, допускаются соперникам», — приводит слова Ларионова ТАСС.

В четвертьфинале сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 23-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

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