Кожевников о молодёжной сборной России: технические удаления — наша болезнь, как и реализация

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Ребята — молодцы! Поздравляю с выходом в полуфинал! В третьем периоде наши немного подсели. Такой темп выдержать тяжело, противник добавляет, желание отыграться большое. У нас вечная проблема с реализацией моментов, их было много. Забить можно было во втором периоде, в начале третьего… Не используем, и всё — сразу напряжение, начинаем откатываться, чтобы не пропустить. Поэтому такая нервозная игра. Реализация должна быть, после этого будет легче играть», — приводит слова Кожевникова Sport24.

Он отметил, что команда тратит много сил в первых двух периодах, поэтому и подсаживается и физически, и психологически в третьем.

«Технические удаления — наша болезнь, как и реализация. И в том году это было, и в позапрошлом. Но то, что умеем держать удар до конца — это одно из лучших качеств. Мы же в позапрошлом году проиграли первенство мира только из-за удалений по большому счёту. Надо ответственнее относиться, а не клюшками махать, тем более в чужой зоне. Это одна из наших главных проблем. Но тут молодёжь — что поделать. Желания много, выиграть хотят. Посмотрим, что будет в полуфинале», — подытожил Кожевников.

Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 23-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов поделился впечатлениями от победы сборной России над Германией в четвертьфинале МЧМ.