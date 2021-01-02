Ларионов о победе над Германией в четвертьфинале МЧМ: ожидали, что будет сложная игра
«Матч непростой. Ожидали, что будет сложная игра. Понимали, что будем играть первым номером. Нужно было играть активно в зоне атаки, но не всегда плотно накрывали в обороне. Ребята молодцы, выстояли. Это молодёжный хоккей, не всё всегда получается», — заявил Ларионов в эфире «Матч ТВ».
Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что сборная России вышла в полуфинал МЧМ по хоккею в 23-й раз в истории.