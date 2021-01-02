Испытание на концентрацию: сборные России и Германии встречаются в четвертьфинале МЧМ по хоккею
- globallookpress.com
- © Andy Devlin/Keystone Press Agency
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02 января 2021
Только немцы снова начали играть в полном составе, так сразу им удалось убежать в опасную контратаку, по итогам которой был нанесён бросок из центра зоны, но шайба угодила в штангу с внешней стороны. (7')
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Князев попытался проверить голкипера немецкой команды с дальней дистанции, но шайба не достигла цели. (6')
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Немцы остались в меньшинстве на две минуты — Фладе ударил российского игрока клюшкой и отправился на скамейку штрафников. (5')
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Обменялись сборные дальними бросками. Мухамадуллин от синей линии попал в защитника, а буквально в следующей атаке Аскаров справился с броском Райснеккера. (4')
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Присматриваются пока команды друг другу. Российский коллектив сразу пытается навязать сопернику высокий темп игры. Тем не менее немцы неплохо обороняются, прессингуют и выбрасываются в контратаку при первой возможности. (3')
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Стартовое вбрасывание. Матч между сборными России и Германии начался. (1')
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Форма российской команды на игру.
В четвертьфинале играем в красном ❣️ #россиявмоемсердцеpic.twitter.com/P3BMNoyIvg— Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2021
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Форвард российской дружины Егор Афанасьев выразил уверенность, что у немцев будет боевой настрой на матч и не стоит вспоминать об их разгромном поражении от Канады.
«Нам надо играть в свой хоккей. Да, Германия крупно проиграла Канаде, но у них будет боевой настрой. Повторюсь, надо показывать свою игру, лёгких матчей не будет», — подчеркнул Афанасьев.
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Команды на разминке. До стартового вбрасывания осталось совсем немного.
Here in spirit. @deb_teams#WorldJuniorspic.twitter.com/UWyGMhaLaz— IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021
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Игроки сборной России также не считают, что матч с Германией станет для них лёгким.
«Это плей-офф, здесь может случиться всякое. На групповом этапе мы сплотились как одна команда. У нас одно большое сердце. Один палец может сломаться, а кулак никогда не сломается. Нужна хорошая дисциплина и сверхусилия, чтобы двигаться дальше», — заявил перед матчем Василий Пономарёв.
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