Испытание на концентрацию: сборные России и Германии встречаются в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Сборная России встречается с командой Германии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне. Немцы впервые в истории вышли в плей-офф турнира, а три игрока первого звена вошли в пятёрку лучших бомбардиров по итогам группового этапа. У россиян же игру пропускают форварды Михаил Абрамов и Егор Чинахов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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© Andy Devlin/Keystone Press Agency