Испытание на концентрацию: сборные России и Германии встречаются в четвертьфинале МЧМ по хоккею

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Артём Андриянов
Сборная России встречается с командой Германии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне. Немцы впервые в истории вышли в плей-офф турнира, а три игрока первого звена вошли в пятёрку лучших бомбардиров по итогам группового этапа. У россиян же игру пропускают форварды Михаил Абрамов и Егор Чинахов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Испытание на концентрацию: сборные России и Германии встречаются в четвертьфинале МЧМ по хоккею
  • globallookpress.com
  • © Andy Devlin/Keystone Press Agency
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  • 02 января 2021

    Только немцы снова начали играть в полном составе, так сразу им удалось убежать в опасную контратаку, по итогам которой был нанесён бросок из центра зоны, но шайба угодила в штангу с внешней стороны. (7')

  • Князев попытался проверить голкипера немецкой команды с дальней дистанции, но шайба не достигла цели. (6')

  • Немцы остались в меньшинстве на две минуты — Фладе ударил российского игрока клюшкой и отправился на скамейку штрафников. (5')

  • Обменялись сборные дальними бросками. Мухамадуллин от синей линии попал в защитника, а буквально в следующей атаке Аскаров справился с броском Райснеккера. (4')

  • Присматриваются пока команды друг другу. Российский коллектив сразу пытается навязать сопернику высокий темп игры. Тем не менее немцы неплохо обороняются, прессингуют и выбрасываются в контратаку при первой возможности. (3')

  • Стартовое вбрасывание. Матч между сборными России и Германии начался. (1')

  • Форма российской команды на игру.

  • Форвард российской дружины Егор Афанасьев выразил уверенность, что у немцев будет боевой настрой на матч и не стоит вспоминать об их разгромном поражении от Канады.

    «Нам надо играть в свой хоккей. Да, Германия крупно проиграла Канаде, но у них будет боевой настрой. Повторюсь, надо показывать свою игру, лёгких матчей не будет», — подчеркнул Афанасьев.

  • Команды на разминке. До стартового вбрасывания осталось совсем немного.

  • Игроки сборной России также не считают, что матч с Германией станет для них лёгким. 

    «Это плей-офф, здесь может случиться всякое. На групповом этапе мы сплотились как одна команда. У нас одно большое сердце. Один палец может сломаться, а кулак никогда не сломается. Нужна хорошая дисциплина и сверхусилия, чтобы двигаться дальше», — заявил перед матчем Василий Пономарёв.

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