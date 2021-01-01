Ларионов: матч с Германией мы хотим активно начать и взять максимально высокий темп

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал о подготовке к четвертьфинальному матчу чемпионата мира с командой Германии.
Ларионов: матч с Германией мы хотим активно начать и взять максимально высокий темп

«Завтра игра в 10:00. Наверное, лишь в детстве ребята играли в такое раннее время. Но ничего страшного. Мы попросили ребят, чтобы все отнеслись к тренировке сегодня как к матчу. Требования были максимальными. Это была репетиция перед завтрашней встречей. Поработали в большинстве, пять на пять, тренировали выход из зоны, игру в обороне. Естественно, игра в десять утра — это новый опыт. И для нас, и для немцев. У нас будет ранний подъём, завтрак, прогулка. Хотим активно начать и взять максимально высокий темп», — цитирует Ларионова Sport24.

Матч Россия — Германия состоится 2 января в 20:00 по московскому времени. Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в канадском Эдмонтоне.

Ранее сообщалось, что хоккеист молодёжной сборной России Абрамов пропустит матч МЧМ с Германией.

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