Хоккеист молодёжной сборной России Абрамов пропустит матч МЧМ с Германией

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил форварда молодёжной сборной России Михаила Абрамова на один матч.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации. Абрамов дисквалифицирован на один матч за подсечку коньком. Он пропустит четвертьфинальный матч со сборной Германии.

Нарушение со стороны Абрамова произошло на 40-й минуте поединка группового этапа между сборными России и Швеции 30 декабря. Проезжая мимо центра площадки к зоне России, Абрамов приблизился к шведскому нападающему Арвиду Костмару сзади. Достигнув соперника, Абрамов проскользнул своим правым коньком в правый конёк оппонента. При этом своей клюшкой россиянин придал дополнительный толчок шведу. Костмар потерял равновесие и упал на лёд, где оставался некоторое время, прежде чем встать и покинуть площадку.

Ранее Бадюков заявил, что если молодёжная сборная России начнёт удаляться в матче с Германией, то это может выйти команде боком.