Хоккеист молодёжной сборной России Абрамов пропустит матч МЧМ с Германией

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Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил форварда молодёжной сборной России Михаила Абрамова на один матч.
Хоккеист молодёжной сборной России Абрамов пропустит матч МЧМ с Германией

Об этом сообщается на официальном сайте федерации. Абрамов дисквалифицирован на один матч за подсечку коньком. Он пропустит четвертьфинальный матч со сборной Германии.

Нарушение со стороны Абрамова произошло на 40-й минуте поединка группового этапа между сборными России и Швеции 30 декабря. Проезжая мимо центра площадки к зоне России, Абрамов приблизился к шведскому нападающему Арвиду Костмару сзади. Достигнув соперника, Абрамов проскользнул своим правым коньком в правый конёк оппонента. При этом своей клюшкой россиянин придал дополнительный толчок шведу. Костмар потерял равновесие и упал на лёд, где оставался некоторое время, прежде чем встать и покинуть площадку. 

Ранее Бадюков заявил, что если молодёжная сборная России начнёт удаляться в матче с Германией, то это может выйти команде боком.

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