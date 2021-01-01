Бадюков: если молодёжная сборная России начнёт удаляться в матче с Германией, это может выйти нам боком

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о сопернике молодёжной сборной России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира — команде Германии.

«Немцы постараются сыграть в свой лучший хоккей. Это молодая, быстрая, перспективная команда. Но они так, как чехи, закрываться точно не будут. Если наши ребята сыграют так же, как со Швецией, с позиции силы и взрослого хоккея, то всё будет в порядке. Думаю, что недонастроя никакого быть не может. Они могут создать проблемы только в большинстве. Если же мы начнём удаляться, вестись на провокации, то это может выйти нам боком. Там классные исполнители, здорово идут по турниру, при реализации лишнего они очень опасны. Так что ненужные удаления надо исключить», — цитирует Бадюкова «Чемпионат».

Матч между сборными России и Германии состоится 2 января. Молодёжный чемпионат мира проходит в канадском Эдмонтоне.

Ранее Каменский заявил, что никакой недооценки сборной Германии перед матчем МЧМ быть не может.