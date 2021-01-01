Каменский: никакой недооценки сборной Германии перед матчем МЧМ быть не может

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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча сборной России с командой Германии, который пройдёт в рамках молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Каменский: никакой недооценки сборной Германии перед матчем МЧМ быть не может
  • © Andy Devlin
  • globallookpress.com

«К четвертьфинальному матчу с Германией, как и к остальным поединкам на крупных соревнованиях, нужна серьёзная подготовка. На молодёжном чемпионате мира могут быть сюрпризы. Нам надо сразу же брать игру под свой контроль. Если мы расслабимся и подойдём к матчу без должного настроя, то будет тяжело. Если же наши ребята будут играть в свой хоккей и чётко выполнять тренерское задание, то они без особых проблем переиграют немцев. Что касается Германии, это цепкая и злая команда. В ходе группового этапа немецкая сборная выглядела здорово, потому никакой недооценки быть не может», — сказал Каменский «Чемпионату».

Матч между сборными России и Германии состоится 2 января.

Ранее Третьяк  заявил, что молодёжной сборной России нужно подавить немцев своей атакой и мощью.

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