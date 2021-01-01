Третьяк: молодёжной сборной России нужно подавить немцев своей атакой и мощью

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча сборной России против Германии в четвертьфинале Молодёжного чемпионата мира — 2021.
Третьяк: молодёжной сборной России нужно подавить немцев своей атакой и мощью
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Все думают, что это станет лёгкой прогулкой, но у Германии дисциплинированная команда, она с каждой игрой показывает всё лучший и лучший результат. Нашим ребятам надо выходить и решать все вопросы в первом периоде. Надо подавить соперника своей атакой и мощью, чтобы у него не оставалось иллюзий. Наша команда выше уровнем, но это не означает, что будет легко. Каждый матч — это как финал, который надо играть на победу. Дисциплина — это залог успеха, российским хоккеистам нужно быть дисциплинированными и внимательными. Кто сумеет сдержать свои эмоции, не удаляться на ровном месте, тот и победит», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Матч Россия — Германия состоится 2 января. Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в канадском Эдмонтоне.

Ранее заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин заявил, что Россия должна переиграть немцев и выйти в полуфинал МЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить