Канарейкин: мы должны переиграть немцев и выйти в полуфинал МЧМ

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Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин поделился своими ожиданиями от четвертьфинала молодёжного чемпионата мира — 2021 между командами России и Германии.
Канарейкин: мы должны переиграть немцев и выйти в полуфинал МЧМ
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«К четвертьфинальной встрече надо подойти с уважением к сопернику, но со знанием, что этот матч мы будем контролировать с первых минут. При должном настрое — а другого и быть не должно — мы должны переиграть немцев и пройти в полуфинал чемпионата. Наша команда сильнее по всем статьями. В составе Германии есть игроки, которые достаточно высоко котируются на драфте. В такой ответственный момент стоит вспомнить финал Олимпиады 2018 года, когда наша сборная в очень тяжёлой ситуации сумела собраться и переиграть немцев», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

Матч молодёжных сборных России и Германии состоится 2 января и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Германией в четвертьфинале МЧМ-2021 по хоккею.

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