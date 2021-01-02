Ларионов высказался о лидере сборной Германии Штюцле перед матчем 1/4 финала МЧМ
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«Штюцле — хороший хоккеист, вопросов нет, но у нас таких хоккеистов 25. Всё зависит от коллектива, от настроя. Вижу, что ребята настроены и готовы показать максимум», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».
Он отметил, что в российской сборной хоккеисты готовы проявить командное взаимодействие и именно от этого появится результат.
«Команда способна преодолеть индивидуальных игроков, которые есть в составе соперника», — добавил Ларионов.
Матч между сборными России и Германии состоится 2 января в 20:00 мск.
Штюцле был выбран «Оттава Сенаторз» на драфте НХЛ-2020 под третьим номером. На групповом этапе МЧМ он отметился пятью голами и таким же количеством результативных передач.
Ранее Ларионов заявил, что в матче с Германией россияне хотят активно начать игру и взять максимально высокий темп.