Третьяк считает, что сборная России играла в академичный хоккей в четвертьфинале МЧМ с Германией

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Играли в академичный хоккей. Как мне кажется, не было особой агрессии, думали, что обязательно выиграем. Ребята играли уверенно, но надо воплощать своё преимущество, нельзя доводить всё до разницы в одну шайбу. На чемпионате мира на этой стадии слабых соперников нет, немцы это доказали. С такой командой надо в первом периоде забивать и решать исход матча, нельзя на третий период откладывать. Счёт 2:0 — шаткий результат, надо было сразу решать», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 23-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

Ранее Андрей Николишин заявил, что недоволен игрой молодёжной сборной России по хоккею.