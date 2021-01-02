Николишин заявил, что недоволен игрой молодёжной сборной России по хоккею

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года по хоккею Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России над командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Я не думаю, что наши неответственно отнеслись к этой игре. Немцы — хорошая и сильная команда. У них три человека входят в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата. У нас даже близко никого там нет. И по моментам, кстати, немцы нас переиграли. Лет двадцать назад, играя с немцами, счёт должен был быть и больше. Но сейчас такого нет, хоккей поменялся», — приводит слова Николишина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сборной России тяжело даётся игра первым номером.

«Я недоволен игрой сборной. Да, я рад, что мы прошли, но мы должны играть сильнее. Думаю, ребята ещё нервничали. Если мы хотим выиграть, то нам должно быть без разницы, на кого выходить в полуфинале», — добавил Николишин.

Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 23-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

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