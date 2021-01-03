«Когда соперник играет от обороны, у нас появляются проблемы»: что говорили после матча Россия — Германия на МЧМ-2021

Сборной России менее комфортно играть с командами калибра Германии и Чехии, делающими ставку на оборону. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер Игорь Ларионов. Он также посетовал на проблемы с реализацией и выразил недовольство судейством в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира. При этом глава ФХР Владислав Третьяк отметил, что сборная должна была побеждать с более крупным счётом, а бронзовый призёр Олимпиады-2002 Андрей Николишин подчеркнул, что отечественным хоккеистам пока тяжело играть первым номером.

Сборная России одержала победу над национальной командой Германии и преодолела первый барьер плей-офф молодёжного чемпионата мира. Тем не менее итоговый результат вряд ли удовлетворил как болельщиков, так и тренерский штаб «красной машины». Минимальная разница в счёте, проблемы с реализацией и напряжённая концовка смазали впечатление от того факта, что отечественный коллектив в 22-й раз в истории пробился в полуфинал первенства среди хоккеистов не старше 20 лет.

«Матч непростой. Ожидали, что будет сложная игра. Понимали, что будем действовать первым номером. Нужно было играть активно в зоне атаки, но не всегда плотно накрывали в обороне. Ребята — молодцы, выстояли. Это молодёжный хоккей, не всё всегда получается», — заявил главный тренер сборной России Игорь Ларионов в эфире «Матч ТВ».

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В ходе пресс-конференции журналисты ожидаемо попросили наставника сравнить матчи между сборными Германии и Чехии. По ходу обоих российская команда владела солидным преимуществом, но не смогла реализовать свои моменты. Правда, если на групповой стадии подобная расточительность привела к поражению, то в четвертьфинале удалось сохранить победный счёт.

«Дело в том, что мы никак не можем реализовать моменты, которые создаём. Есть убойные эпизоды, надо попасть в створ, а мы не попадаем. Всегда легче играть от обороны, чем атаковать. Такая проблема есть не только у молодёжки. Задача этой команды — создавать моменты, трафик перед воротами. Нужно искать варианты, чтобы было присутствие на пятаке для помехи вратарю. Надо понимать, что встреча непростая. С кем бы ты ни играл в четвертьфинале, это колоссальный опыт. Мы стараемся раскрепостить ребят, чтобы они получали удовольствие от игры», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

При этом наставник не стал сильно критиковать подопечных и винить их в не самой уверенной победе над немцами. Напротив, Ларионов упрекнул оппонентов за то, что те предпочитали работать в закрытой манере.

«У нас есть вопросы всегда — по отдаче, по связкам. Мы будем это разбирать. Может, не было целиковой картины, но не было и недооценки соперника, я уже говорил об этом ранее. Игра, когда соперник играет от обороны, создаёт нам проблемы. Хоккей с чехами и немцами нам менее комфортен. Молодёжный хоккей должен быть более атакующим и романтичным», — выразил мнение тренер.

В преддверии встречи главной ударной силой бундестим считалось первое звено, представители которого входили в топ-5 лучших бомбардиров молодёжного первенства. Двое из них отличились и в этот раз. Джон-Джейсон Петерка и Флориан Элиас организовали единственный гол в ворота Ярослава Аскарова, а их партнёр Тим Штюцле имел несколько отличных возможностей восстановить паритет.

«Соперник серьёзный, мы понимали, что там много хороших ребят и бомбардиров. Ты не можешь заранее предугадать, кто оформит гол. У нас есть четыре звена, которые играют и делают свою работу… Как бы ты ни играл, у противника будут моменты. Вопрос не стоял, чтобы полностью кого-то закрыть, нужно было доминировать, играть агрессивно. Дальше в оппонентах будут команды сильнее и опытнее. Я заметил, что, когда с нами играет более сильная команда, мы более ответственно относимся», — признался специалист.

Также Ларионов оказался недоволен рядом судейских решений в противостоянии с командой Германии. Он выразил недоумение тем, что действовавший первым номером коллектив гораздо чаще оказывался на скамейке штрафников, чем сделавший ставку на оборону оппонент. Так, в пассиве россиян набралось десять минут штрафа, в то время как у немцев — лишь четыре.

«Я разговаривал с арбитрами и просил их быть более справедливыми. Если команда атакует и доминирует, то она не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся. Зацепы, задержки — просил, чтобы судьи обращали на них внимание. Это не были жалобы... Вещи, которые не позволены нам, позволяются сопернику. Прошу ребят терпеть: если будем пол-игры находиться в меньшинстве, то будем лишь обороняться. Так устроен мир», — сказал Ларионов.

Кроме того, наставник сообщил, каким образом тренерский штаб корректирует тактический рисунок коллектива по ходу встречи, и рассказал о состоянии Егора Чинахова. Форвард «Авангарда» получил травму в матче группового этапа с Австрией и с тех пор не выходил на лёд.

«В ходе матча вырисовывается картинка — и мы видим, кто из ребят более нацелен, свеж, готов. Более стабилен в своих игровых решениях и моментах. Мы играем матч плей-офф, должны принять решения, чтобы вытащить встречу, сохранить счёт, где-то сыграть от обороны. Мы с тренерским штабом обсуждаем все решения в перерыве, делаем коррективы. Есть полтора дня для подготовки к полуфиналу. Миша Абрамов должен быть свежим, и надеемся на Егора Чинахова, который усилит команду», — заключил Ларионов.

Сами хоккеисты также не были полностью довольны своим выступлением в противостоянии с бундесманншафт. Так, автор победной шайбы Данил Башкиров заверил, что не самая уверенная победа не была обусловлена недооценкой.

«Просто это первая игра плей-офф. Теперь все почувствовали, что ошибка может очень дорого стоить. Сегодня переволновались, а дальше будет лучше. Мой гол? Проиграли вбрасывание, пошли активно на соперника и заставили ошибиться. Парни подняли наверх шайбу, и попал удачно», — цитирует Башкирова РИА Новости.

С ним согласился и отличившийся в меньшинстве Василий Пономарёв. Форвард «Шевинигана» отметил важность результата и заверил, что сборная России постарается сделать выводы к полуфиналу.

«Игра была такая, как с чехами в группе. Нам надо стабильнее играть в атаке, больше помех создавать вратарю. Если про гол говорить, то мне повезло с партнёрами. Захар Бардаков сохранил шайбу, перевёл на Сэми Чистякова. И тот отдал передачу, как Фетисов, так что мне оставалось только разобраться с вратарём. Сэми сделал великолепно всё», — сказал Пономарёв.

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк упрекнул молодёжку в академизме и заявил, что исход встречи с бундестим стоило решать уже к концу второй 20-минутки.

«Думали, что обязательно выиграем. Ребята играли уверенно, но надо воплощать своё преимущество, нельзя доводить всё до разницы в одну шайбу. На чемпионате мира на этой стадии слабых соперников нет, немцы это доказали… С такой командой надо в первом периоде забивать и решать исход матча, нельзя на третий откладывать. Счёт 2:0 — шаткий, надо было сразу решать», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг не стал особо критиковать молодёжь, назвав первый матч в плей-офф самым сложным. По его словам, на игре подопечных Ларионова мог сказаться и тот факт, что россиянам впервые по ходу турнира пришлось выйти на лёд в 10:00 по местному времени.

«Команда привыкла играть вечерние матчи... Эта игра была важна во всех отношениях, в хоккее не бывает всё гладко, это всегда преодоление трудностей. У сборной Германии одна пятёрка оформила 12 голов на этом чемпионате мира, а с учётом сегодняшнего — уже 13. Так что никакой недооценки противника не было, мы готовились к очень серьёзной встрече», — сказал Ротенберг.

Член «Тройного золотого клуба» Валерий Каменский выразил мнение, что сборная России контролировала ход встречи, а гол Германии «не вытекал из логики» игры. При этом он обратил особое внимание на проблемы с дисциплиной и призвал наставников провести разъяснительную работу с подопечными.

«Тренерскому штабу надо чуть пожёстче объяснять ребятам, что так удаляться нельзя. В полуфинале такое может дорого обойтись. Думаю, с ними поговорят, чтобы хоккеисты понимали это», — цитирует Каменского «Чемпионат».

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В свою очередь, бронзовый призёр Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин также затронул вопрос недооценки и признался, что бундестим превзошла российскую сборную по числу опасных бросков.

«Не думаю, что наши неответственно отнеслись к этой игре. Немцы — хорошая и сильная команда. У них три человека входят в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата. У нас даже близко никого там нет. И по моментам, кстати, немцы нас переиграли. Лет 20 назад, играя с немцами, счёт должен был быть и больше. Но сейчас такого нет, хоккей поменялся», — сказал Николишин.

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» назвал лучших хоккеистов в составе сборной России, но при этом признался, что остался недоволен её выступлением в четвертьфинале.

«Если выделять из наших игроков, то это Аскаров. Если бы не Ярослав, то неизвестно, как бы этот матч закончился. Ещё мне понравился Хуснутдинов. Я недоволен игрой сборной. Да, я рад, что мы прошли, но мы должны играть сильнее. Думаю, ребята ещё нервничали. Мы же были фаворитами, а играть первым номером нам пока тяжело», — сказал Николишин.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс» Илья Брызгалов поздравил отечественную молодёжку с победой и заявил, что итоговый результат противостояния с Германией не имеет значения.

«Конечно, с каждым годом хоккей подтягивается. Главное — прошли дальше, какая разница, с каким счётом мы выиграли у немцев?» — приводит слова экс-вратаря «Спорт-Экспресс».