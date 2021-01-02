Ротенберг не считает, что сборная России недооценила Германию в четвертьфинале МЧМ

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России над командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Никто не рассчитывал на лёгкую игру, все понимали, как много сил нужно на выход в полуфинал. Это первая игра плей-офф, самая сложная игра. В плей-офф совершенно другой хоккей, другой уровень сопротивления. Главное сейчас — это победа и то, что мы сделали шаг вперёд, впереди полуфинал», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что не считает, что сборная России недооценила соперника.

«Мы готовились к очень серьёзной игре. В современном хоккее есть такое понятие, как контратака в меньшинстве, сейчас многие команды забивают в меньшинстве, это часть современного хоккея. Сегодня мы пять раз успешно отыграли в меньшинстве, нужно отметить ребят, которые бились, ловили шайбы на себя. Эти ребята играют такую же роль в победе, как и те, которые забили голы. Нужно отдать им должное, ещё огромный плюс, что мы и забили в меньшинстве, но понятно, что здесь нам нужно подтянуть и другие компоненты игры, работа продолжается», — добавил Ротенберг.

Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 23-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что сборная России играла в академичный хоккей в четвертьфинале МЧМ с Германией.