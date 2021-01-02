Ларионов считает, что раннее начало матча могло повлиять на игру сборной России в четвертьфинале МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу своих подопечных над командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«В 10:00 не так просто играть. Но в конце концов мы счастливы, что достигли результата. Сборная Германии играла в похожем стиле с чешской командой. Они играли внимательно в обороне и контратаковали. Но у нас было много моментов, мы много бросали мимо ворот и не могли реализовать свои шансы. Это был тяжёлый четвертьфинал», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 23-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что сборная России играла в академичный хоккей в четвертьфинале МЧМ с Германией.