Ларионов считает, что раннее начало матча могло повлиять на игру сборной России в четвертьфинале МЧМ
«В 10:00 не так просто играть. Но в конце концов мы счастливы, что достигли результата. Сборная Германии играла в похожем стиле с чешской командой. Они играли внимательно в обороне и контратаковали. Но у нас было много моментов, мы много бросали мимо ворот и не могли реализовать свои шансы. Это был тяжёлый четвертьфинал», — приводит слова Ларионова ТАСС.
Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 23-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.
Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что сборная России играла в академичный хоккей в четвертьфинале МЧМ с Германией.