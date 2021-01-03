Хоккеист Башкиров о матче с Германией на МЧМ: почувствовали, что любая ошибка может стоить очень дорого

Короткая ссылка
Нападающий молодёжной сборной России Данил Башкиров прокомментировал победу над командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Мой гол? Проиграли вбрасывание, пошли активно на соперников, прессингом заставили их ошибиться. Парни подняли наверх, я удачно попал. Нет никакой недооценки соперника, просто первая игра плей-офф, все почувствовали, что любая ошибка может стоить очень дорого, все переволновались. Думаю, дальше будет только лучше», — приводит слова Башкирова «Чемпионат».

Сборная России обыграла Германию со счётом 2:1 и в 23-й раз в истории вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что сборная России играла в академичный хоккей в четвертьфинале МЧМ с Германией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить