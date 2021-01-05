Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею

Короткая ссылка
Сборная России потерпела поражение в матче с национальной командой Канады в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.
Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею

    Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Канады. 

    В составе победителей отличились Алекс Ньюхук (первая минута), Коннор Макмайкл (11-я минута), Коул Перфетти (16-я минута), Брейден Шнайдер (25-я минута) и Дилан Козенс (58-я минута).

    На 17-й минуте второго периода арбитры отменили гол Михаила Абрамова в большинстве из-за офсайда, а в его концовке Ярослав Аскаров отразил буллит.

    RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

    Ранее сообщалось, что Козенс забросил пятую шайбу в ворота сборной России в полуфинале МЧМ-2021.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить