Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею

Сборная России потерпела поражение в матче с национальной командой Канады в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Канады. В составе победителей отличились Алекс Ньюхук (первая минута), Коннор Макмайкл (11-я минута), Коул Перфетти (16-я минута), Брейден Шнайдер (25-я минута) и Дилан Козенс (58-я минута). На 17-й минуте второго периода арбитры отменили гол Михаила Абрамова в большинстве из-за офсайда, а в его концовке Ярослав Аскаров отразил буллит. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года. Ранее сообщалось, что Козенс забросил пятую шайбу в ворота сборной России в полуфинале МЧМ-2021.