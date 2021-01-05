Битва хоккейных супердержав: сборные России и Канады встречаются в полуфинале МЧМ-2021
- Хоккеисты сборных России и Канады
- © Официальный Instagram-аккаунт сборной Канады по хоккею
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05 января 2021
При этом перед игрой двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью RT признался, что отговаривал Ларионова становится главным тренером «молодёжки», отмечая, что специалист ввязался в опасную историю.
«Сейчас Ларионов работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам. У нас нет системы. Возглавив молодёжную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю на самом деле. Лично я не понимаю, зачем он в неё вписался. Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьёзный вызов», — сказал Фетисов.
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Перед матчем с Канадой Ларионов заявил, что российские хоккеисты будут максимально готовы к игре, а также отметил, что именно в таких противостояниях появляются игроки, которые впоследствии становятся легендами.
«Настраивать никого не надо будет, все понимают, насколько важен этот матч. У нас очень сильная команда. Мы должны контролировать свои эмоции, быть спокойными с шайбой, играть умно, не проиграть борьбу, грамотно и без паники играть в защите. Давление есть, но оно сильнее на сборную Канады, ведь они играют дома. У нас здесь двадцать пять парней от двадцати пяти русских матерей. И эти парни играют за своих родителей», — сказал Ларионов.
Главный тренер и игроки молодёжки — о предстоящем матче с канадцами в полуфинале МЧМ: https://t.co/0bN2PrNT1k#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/kbAOolXGWC— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2021
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Напомним, что в другом полуфинале сыграют сборные Финляндии и США. С последними Россия уже встречалась на старте турнира и победила со счётом 5:3.
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Так сегодня будет выглядеть форма подопечных Игоря Ларионова.
На полуфинал ✊🏻— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2021
⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/WfSXnNZQcI
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Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч! Чинахов и Абрамов вернулись. Напомним, что первый восстановился от травмы, а второй пропустил прошлую игру из-за дисквалификации.
Есть состав на полуфинал с канадцами! Стартовое вбрасывание — в 2:00 по мск.— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2021
🥅 Вратари: Аскаров, Ахтямов
⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/LNM5f4H39h
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Кроме того, в случае успеха россияне в 14-й раз в своей истории выйдут в финал молодёжного чемпионата мира. При этом лишь в четырёх случаях потом удавалось завоевать золотые медали.
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На стадии полуфинала Россия и Канада встречались последний раз в 2012 году. Тогда сильнее оказались российские хоккеисты, которые одолели соперника со счётом 6:5. Причём за отечественную команду тогда играли Андрей Василевский, Евгений Кузнецов, Никита Нестеров, Никита Кучеров и Никита Гусев. Помимо этого, Россия играла с Канадой в полуфиналах ещё четырежды, но уступала.
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На прошлогоднем мировом первенстве команды дважды сыграли между собой. На групповом этапе отечественные хоккеисты разгромили соперника (6:0), а в финале уже сильнее оказались канадцы — 4:3. Причём в решающем матче МЧМ-2020 «кленовые листья» уступали со счётом 1:3 за 11 минут до конца встречи.
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Всего на молодёжных чемпионатах мира Россия и Канада встречались 27 раз. На счету россиян 12 побед, в активе родоначальников хоккея — 14, а также один матч был завершён вничью.
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На стадии четвертьфинала команда Канады уверенно переиграла Чехию со счётом 3:0, в то время как россияне не без усилий прошли Германию (2:1). При этом стоит отметить, что на групповом этапе канадцы с теми же немцами расправились, забросив целых 16 шайб в их ворота.
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