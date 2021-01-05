Битва хоккейных супердержав: сборные России и Канады встречаются в полуфинале МЧМ-2021

Сборная России играет с национальной командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира. Это пятая встреча хоккейных супердержав на данной стадии турнира, и лишь в двух из них отечественные спортсмены добивались успеха. В случае победы россияне в 14-й раз в истории выйдут в финал турнира. RT ведёт текстовую трансляцию матча.

Хоккеисты сборных России и Канады

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