Битва хоккейных супердержав: сборные России и Канады встречаются в полуфинале МЧМ-2021

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Артём Андриянов
Сборная России играет с национальной командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира. Это пятая встреча хоккейных супердержав на данной стадии турнира, и лишь в двух из них отечественные спортсмены добивались успеха. В случае победы россияне в 14-й раз в истории выйдут в финал турнира. RT ведёт текстовую трансляцию матча.
Битва хоккейных супердержав: сборные России и Канады встречаются в полуфинале МЧМ-2021
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  • 05 января 2021

    При этом перед игрой двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью RT признался, что отговаривал Ларионова становится главным тренером «молодёжки», отмечая, что специалист ввязался в опасную историю.

    «Сейчас Ларионов работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам. У нас нет системы. Возглавив молодёжную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю на самом деле. Лично я не понимаю, зачем он в неё вписался. Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьёзный вызов», — сказал Фетисов.

  • Перед матчем с Канадой Ларионов заявил, что российские хоккеисты будут максимально готовы к игре, а также отметил, что именно в таких противостояниях появляются игроки, которые впоследствии становятся легендами.

    «Настраивать никого не надо будет, все понимают, насколько важен этот матч. У нас очень сильная команда. Мы должны контролировать свои эмоции, быть спокойными с шайбой, играть умно, не проиграть борьбу, грамотно и без паники играть в защите. Давление есть, но оно сильнее на сборную Канады, ведь они играют дома. У нас здесь двадцать пять парней от двадцати пяти русских матерей. И эти парни играют за своих родителей», — сказал Ларионов.

  • Напомним, что в другом полуфинале сыграют сборные Финляндии и США. С последними Россия уже встречалась на старте турнира и победила со счётом 5:3. 

  • Так сегодня будет выглядеть форма подопечных Игоря Ларионова.

  • Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч! Чинахов и Абрамов вернулись. Напомним, что первый восстановился от травмы, а второй пропустил прошлую игру из-за дисквалификации.

  • Кроме того, в случае успеха россияне в 14-й раз в своей истории выйдут в финал молодёжного чемпионата мира. При этом лишь в четырёх случаях потом удавалось завоевать золотые медали.

  • На стадии полуфинала Россия и Канада встречались последний раз в 2012 году. Тогда сильнее оказались российские хоккеисты, которые одолели соперника со счётом 6:5. Причём за отечественную команду тогда играли Андрей Василевский, Евгений Кузнецов, Никита Нестеров, Никита Кучеров и Никита Гусев. Помимо этого, Россия играла с Канадой в полуфиналах ещё четырежды, но уступала.

  • На прошлогоднем мировом первенстве команды дважды сыграли между собой. На групповом этапе отечественные хоккеисты разгромили соперника (6:0), а в финале уже сильнее оказались канадцы — 4:3. Причём в решающем матче МЧМ-2020 «кленовые листья» уступали со счётом 1:3 за 11 минут до конца встречи.

  • Всего на молодёжных чемпионатах мира Россия и Канада встречались 27 раз. На счету россиян 12 побед, в активе родоначальников хоккея — 14, а также один матч был завершён вничью.

  • На стадии четвертьфинала команда Канады уверенно переиграла Чехию со счётом 3:0, в то время как россияне не без усилий прошли Германию (2:1). При этом стоит отметить, что на групповом этапе канадцы с теми же немцами расправились, забросив целых 16 шайб в их ворота.

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