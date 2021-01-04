Брызгалов о полуфинале МЧМ Россия — Канада: всё будут решать нюансы

Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказал мнение о возможном исходе полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне между сборными России и Канады.

«Завтрашняя игра может закончиться (со счётом. — RT) 6:1 в любую сторону, но это не значит, что Россия и Канада — не равные команды. А могут и до буллитов дойти, игра может в любой момент повернуться. Бывает, что счёт крупный, а игра не отражает результат», — приводит слова Брызгалова «Чемпионат».

Он отметил, что ожидает напряжённой и равной игры от обеих команд.

«Мне кажется, у канадцев не будет лёгкой прогулки в полуфинале только потому, что наши имели проблемы с немцами. Я вообще не уверен, кто выиграет, всё будет зависеть от выполнения маленьких деталей, от игровой дисциплины, от удалений. Всё будут решать нюансы», — добавил хоккеист.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов не говорил о судействе с хоккеистами молодёжной сборной России перед полуфиналом МЧМ.