Ларионов не говорил о судействе с хоккеистами молодёжной сборной России перед полуфиналом МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от судейства полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.

«Это очень тонкий момент, я стараюсь не акцентировать внимание на судьях, в этом плане мы должны быть готовы к любому повороту. Цель, которую мы ставим перед ребятами, выше всего, что может произойти. Сегодня мы вообще не говорили об этом и завтра говорить об этом не будем, всё зависит от каждого игрока, который должен в игре отдать больше, чем он отдавал раньше. Будет большой успех, если мы завтра выложим все козыри, если каждый игрок сыграет свой лучший матч», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января, игра начнётся в 02:00 мск. Встречу рассудит канадская бригада арбитров.

Ранее Илья Брызгалов заявил, что не считает, что канадские арбитры будут подсуживать своей сборной в полуфинале МЧМ.