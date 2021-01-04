Ларионов не говорил о судействе с хоккеистами молодёжной сборной России перед полуфиналом МЧМ

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от судейства полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.
Ларионов не говорил о судействе с хоккеистами молодёжной сборной России перед полуфиналом МЧМ
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«Это очень тонкий момент, я стараюсь не акцентировать внимание на судьях, в этом плане мы должны быть готовы к любому повороту. Цель, которую мы ставим перед ребятами, выше всего, что может произойти. Сегодня мы вообще не говорили об этом и завтра говорить об этом не будем, всё зависит от каждого игрока, который должен в игре отдать больше, чем он отдавал раньше. Будет большой успех, если мы завтра выложим все козыри, если каждый игрок сыграет свой лучший матч», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января, игра начнётся в 02:00 мск. Встречу рассудит канадская бригада арбитров.

Ранее Илья Брызгалов заявил, что не считает, что канадские арбитры будут подсуживать своей сборной в полуфинале МЧМ.

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