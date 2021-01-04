Брызгалов не считает, что канадские арбитры будут подсуживать своей сборной в полуфинале МЧМ

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Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне между сборными России и Канады.

«Думать, что канадские судьи будут подсуживать своим, — это ущербное мировоззрение. Если бы я был российским судьёй, который бы работал на матче России с Канадой, я бы хотел не помочь российской сборной выиграть, а отработать профессионально, показать свою лучшую работу», — приводит слова Брызгалова «Чемпионат».

Он подчеркнул, что, если человек считает себя профессионалом, ему неважно, какие команды играют.

«Мне кажется, эти ребята уважают себя и свою профессию и будут судить справедливо. Если и будут ошибки, то ненамеренные. Но такое бывает и в НХЛ, и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах. Арбитры понимают, что на них огромное давление, что за ними будут пристально наблюдать, ведь канадские судьи обслуживают матч Россия — Канада. Они будут под микроскопом, учитывая, как у нас в России любят говорить о русофобии, что мы жертвы и весь мир против нас, то каждое спорное решение будет трактоваться как подсуживание», — добавил Брызгалов.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

Ранее Игорь Ларионов заявил, что сборная России готова быть андердогом полуфинала МЧМ с Канадой.

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