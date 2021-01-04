Ларионов заявил, что сборная России готова быть андердогом полуфинала МЧМ с Канадой

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.

«Заокеанские эксперты и букмекеры ставят Канаду выше? Я не читаю, что там говорят. Это хорошая мотивация, если нас так ставят. Мы готовы быть андердогами. Но мы верим в ребят, в нашу команду, парни это понимают. Все готовы провести лучший матч на турнире, а может быть, и лучший матч в жизни. Стараемся, чтобы не было лишнего «подогрева» или накачки», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Он отметил, что это будет игра, которая может повернуться в любую сторону.

«Нужно понимать, что это молодые люди, для которых характерны эмоции, ошибки. Никто из этой команды соперника не боится. Канада очень сильна, она ничего не проиграла, но для нас это хорошая мотивация, чтобы нанести им первый шлепок», — добавил специалист.

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией (3:0).

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ранее Андрей Назаров выразил уверенность, что в матче с Канадой россияне должны показать свой лучший хоккей.