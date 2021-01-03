Назаров уверен, что в матче с Канадой россияне должны показать свой лучший хоккей

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, как сборной России нужно действовать в матче с Канадой в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.

«Сборная России должна показать свой лучший хоккей. Канадцы полетят вперёд с первых минут, будут провоцировать, цеплять, задирать наших игроков. Закапывать шайбу с пятака, стараться максимально нагружать Аскарова», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, в такой ситуации подопечным Игоря Ларионова необходимо показать себя максимально дисциплинированной командой и не злоупотреблять удалениями, как это было в прошлых матчах.

«У канадцев всегда было хорошее большинство, важно об этом помнить», — подчеркнул Назаров.

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией (3:0).

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ранее Назаров заявил, что рассчитывает на справедливое судейство в матче России и Канады на МЧМ-2021.