Назаров рассчитывает на справедливое судейство в матче России и Канады на МЧМ-2021

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Известный тренер Андрей Назаров высказался по поводу судейства предстоящего матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.
Назаров рассчитывает на справедливое судейство в матче России и Канады на МЧМ-2021
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«Я понимаю, что все матчи этого чемпионата мира обслуживают канадские арбитры, в том числе их поставят и на полуфинал россиян с Канадой. Надеюсь на профессионализм судей. На турнирах такого уровня не должно быть никаких спорных моментов, тем более на такой стадии. Должно быть чёткое и справедливое судейство», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией — 3:0. 

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ранее тренер сборной Канады Андре Туриньи допустил, что форвард Алекс Ньюхук пропустит матч с Россией на МЧМ-2021.

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