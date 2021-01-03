Тренер сборной Канады допускает, что Ньюхук пропустит матч с Россией на МЧМ-2021
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Об этом сообщает TSN со ссылкой на специалиста.
Отмечается, что Ньюхук близок к возвращению в строй после травмы, которую он получил в матче с финнами на групповом этапе, но пока неизвестно, будет ли он готов выйти на лёд против российской сборной.
Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.
Ранее олимпийский чемпион Сергей Петренко назвал сборные России и Канады равными командами.