Тренер сборной Канады допускает, что Ньюхук пропустит матч с Россией на МЧМ-2021

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Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи допускает, что форвард команды Алекс Ньюхук не сыграет с Россией в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.
Тренер сборной Канады допускает, что Ньюхук пропустит матч с Россией на МЧМ-2021
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Об этом сообщает TSN со ссылкой на специалиста.

Отмечается, что Ньюхук близок к возвращению в строй после травмы, которую он получил в матче с финнами на групповом этапе, но пока неизвестно, будет ли он готов выйти на лёд против российской сборной.

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ранее олимпийский чемпион Сергей Петренко назвал сборные России и Канады равными командами.

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