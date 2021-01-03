Тренер сборной Канады допускает, что Ньюхук пропустит матч с Россией на МЧМ-2021

Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи допускает, что форвард команды Алекс Ньюхук не сыграет с Россией в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.

Об этом сообщает TSN со ссылкой на специалиста.

Отмечается, что Ньюхук близок к возвращению в строй после травмы, которую он получил в матче с финнами на групповом этапе, но пока неизвестно, будет ли он готов выйти на лёд против российской сборной.

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ранее олимпийский чемпион Сергей Петренко назвал сборные России и Канады равными командами.