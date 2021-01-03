Олимпийский чемпион Петренко считает сборные России и Канады равными командами

Олимпийский чемпион 1992 года Сергей Петренко высказался о предстоящем матче между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.

«Четвертьфинал с немцами получился непростой, но в целом наша команда прибавляла по ходу турнира в игре, в уверенности. У нас хорошая сборная, сильный тренерский состав. Думаю, команды равные, мы не уступаем канадцам. Нас ждёт интересная игра, в которой всё будут решать нюансы, индивидуальное мастерство, характер, везение. Будем надеяться на лучшее», — цитирует Петренко РИА Новости.

Он также отметил, что сила российской сборной заключается в том, что каждое звено команды является достаточно боеспособным. По его мнению, среди отечественных хоккеистов даже сложно выделить кого-то.

«Понятно, что мы собрали лучших со всей страны, а канадцы, думаю, ещё одну-две команды не слабее могли бы привезти. В этом разница, конечно, есть», — добавил Петренко.

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией — 3:0.

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ранее Владислав Третьяк заявил, что ожидает увидеть настоящий бой в матче между Россией и Канадой.