Третьяк — о матче сборных России и Канады на МЧМ: будет настоящий бой

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне между сборными России и Канады.

«Канадцы есть канадцы, играют агрессивно, хорошо катаются, слаженные звенья, не проиграли ни одного матча. Будет настоящий бой, молодёжь, как вы знаете, непредсказуемая. Наши обыграли американцев, показав хороший матч, потом проиграли чехам. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он также отметил, что первое звено российской команды ещё не сказало своего слова на турнире. По его мнению, после матча с Германией оно должно доказать свою состоятельность.

«В нём собраны мастера высокого класса, надеемся, что в следующих матчах они покажут себя», — подчеркнул глава ФХР.

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией — 3:0.

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборные России и Канады сыграют в полуфинале МЧМ впервые с 2012 года.