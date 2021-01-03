Сборные России и Канады сыграют в полуфинале МЧМ впервые с 2012 года

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Сборные России и Канады по хоккею встретятся в полуфинале молодёжного чемпионата мира впервые с 2012 года.
Сборные России и Канады сыграют в полуфинале МЧМ впервые с 2012 года
  • © Федерация хоккея России

Тогда сильнее оказались российские хоккеисты, которые одолели соперника со счётом 6:5.

Тем не менее после этого на других стадиях соревнований команды встречались ежегодно. Последняя игра между сборными России и Канады произошла в финале МЧМ-2020, в котором победу одержали родоначальники хоккея со счётом 5:3.

Всего на МЧМ команды сталкивались 27 раз. На счету россиян 12 побед, один раз встреча завершилась вничью, канадцы выиграли 14 раз.

Ранее стало известно время начала матча Россия — Канада на МЧМ-2021.

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