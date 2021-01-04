Фетисов: победа России на МЧМ сохранит места в российском хоккее тем, кто рушит его систему

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что сборная России может выиграть молодёжный чемпионат мира.

При этом он подчеркнул, что вероятный успех не изменит его отношения к происходящему в российском хоккее.

«У нас дети сегодня вынуждены платить тренерам от четырёх до шести тысяч рублей каждый раз за какие-то непонятные подкатки. И победа в Канаде только сохранит места в российском хоккее тем, которые сейчас рушат его систему, будет сделан ещё один шаг назад. Поэтому для меня это двоякая история. Выиграем — все будут счастливы. Проиграют — будем переживать. Вот в Канаде и США система есть, и они не зависят ни от руководства, ни от кого. Она создана, работает и помогает заиграть многим пацанам. В России же на огромной территории нам бывает сложно собрать 20 человек. Сравните с относительно небольшими Финляндией и Швецией, где за счёт правильной работы появляется гораздо больше высококлассных хоккеистов. И там родители не платят деньги за никому не нужные подкатки», — сказал Фетисов в интервью RT.

Ранее Фетисов рассказал, как смотрел финал Олимпийских игр — 2018 с Сергеем Шойгу.