Фетисов: победа России на МЧМ сохранит места в российском хоккее тем, кто рушит его систему

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что сборная России может выиграть молодёжный чемпионат мира.
Фетисов: победа России на МЧМ сохранит места в российском хоккее тем, кто рушит его систему
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При этом он подчеркнул, что вероятный успех не изменит его отношения к происходящему в российском хоккее.

«У нас дети сегодня вынуждены платить тренерам от четырёх до шести тысяч рублей каждый раз за какие-то непонятные подкатки. И победа в Канаде только сохранит места в российском хоккее тем, которые сейчас рушат его систему, будет сделан ещё один шаг назад. Поэтому для меня это двоякая история. Выиграем — все будут счастливы. Проиграют — будем переживать. Вот в Канаде и США система есть, и они не зависят ни от руководства, ни от кого. Она создана, работает и помогает заиграть многим пацанам. В России же на огромной территории нам бывает сложно собрать 20 человек. Сравните с относительно небольшими Финляндией и Швецией, где за счёт правильной работы появляется гораздо больше высококлассных хоккеистов. И там родители не платят деньги за никому не нужные подкатки», — сказал Фетисов в интервью RT.

Ранее Фетисов рассказал, как смотрел финал Олимпийских игр — 2018 с Сергеем Шойгу.

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