Фетисов рассказал, как смотрел финал Олимпийских игр — 2018 с Шойгу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов вспомнил о том, как смотрел финал олимпийского турнира в Пхёнчхане в 2018 году вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Он также отметил, что их поддержка помогла ребятам.

«И Никита Гусев вопреки всей системе, которая его отвергала, оформил дубль в финале. Поддержал же Никиту тогда ЦСКА, президентом которого я являлся. Но это месть, которая не принесла пользы нашему хоккею, а лишь поддержала тех людей, которые туда ворвались. Это демоническая история, и я отношусь к ней особым образом. Быть в шаге от проигрыша немцам в финале Олимпийских игр, которые на тот момент оказались никому не нужны… Хотя я тогда поддержал ребят, ведь они не были виноваты в том, что никто в Пхёнчхан не приехал. Зато у определённых людей появилась возможность рулить дальше», — сказал Фетисов в интервью RT.

Он также считает, что работающий с молодёжной сборной Игорь Ларионов ввязался в опасную историю.