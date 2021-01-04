Двукратный олимпийский чемпион: Ларионов ввязался в опасную историю

Бывший хоккеист сборной СССР и экс-наставник сборной России Вячеслав Фетисов высказался о работе Игоря Ларионова во главе молодёжной команды.

Фетисов считает, что невозможно повлиять на коллектив, с которым взаимодействуешь две-три недели.

«Сейчас Ларионов работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам. У нас нет системы. Возглавив молодёжную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю на самом деле. Лично я не понимаю, зачем он в неё вписался. Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьёзный вызов», — сказал Фетисов в интервью RT.

Он также высказал мнение, что Ларионов не может дать игрокам чего-то нового.

«На самом деле молодёжный хоккей — это или стабильная система, к которой ты не имеешь отношения (а Ларионов не имеет к ней никакого отношения), или возможность использовать свой талант и ресурс. Но ничего нового дать этим ребятам, которые воспитаны особым образом, он не в состоянии однозначно. Повторюсь: это тема, требующая системного подхода. Конечно, Ларионов может настроить подопечных на какую-то отдельную игру, но в целом это не его тема. Мы все хотим пожелать Игорю удачи. Он может стать национальным героем, если молодёжка выиграет МЧМ, но может превратиться и во врага», — резюмировал Фетисов.

Ранее Фетисов признался, что не смотрит МЧМ по хоккею.