Легендарный советский арбитр опасается судейских решений не в пользу России в полуфинале МЧМ с Канадой

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Известный советский арбитр, почётный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Карандин предположил, как будут работать судьи в игре между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира.
Легендарный советский арбитр опасается судейских решений не в пользу России в полуфинале МЧМ с Канадой
  • © Официальный сайт ФХР

Он подчеркнул, что класс североамериканских арбитров не вызывает вопросов.

«В полуфиналах, где встречаются примерно равные команды, всё может зависеть от одного-двух свистков. Судьи высокого уровня могут сделать эти свистки, а могут и не сделать — в зависимости от желаемого результата. И к ним не придерёшься. Учитывая политические факторы, которые, к сожалению, возвращаются в мировой спорт, могут возникать опасения, что те самые один-два свистка в полуфинале прозвучат не в нашу пользу», — приводит слова Карандина russia-hockey.ru.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист Игорь Кравчук назвал условия для выхода сборной России в финал МЧМ.

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