Кравчук назвал условия для выхода сборной России в финал МЧМ
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По его словам, в молодёжном хоккее многое зависит от эмоций. Кравчук также провёл параллели с прошлогодним турниром.
«Год назад в решающем матче с Канадой российская сборная качественно сыграла в наш фирменный атакующий хоккей, во многих эпизодах команда доминировала. Имеет смысл оттолкнуться от той игры, хотя, возможно, молодёжка-2020 была более сбалансированной, чем нынешняя», — приводит слова Кравчука russia-hockey.ru.
Эксперт убеждён, что у сборной России есть неплохие шансы на победу.
«Нужно провести лучший матч на турнире — и в плане тактики, и в плане игровой дисциплины. Если всё получится, то будем в финале», — резюмировал Кравчук.
Ранее сообщалось, что Леонид Вайсфельд не верит в преднамеренные ошибки судей полуфинала МЧМ между Россией и Канадой.