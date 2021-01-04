Кравчук назвал условия для выхода сборной России в финал МЧМ

Прославленный российский хоккеист Игорь Кравчук высказал мнение о предстоящей игре между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

По его словам, в молодёжном хоккее многое зависит от эмоций. Кравчук также провёл параллели с прошлогодним турниром.

«Год назад в решающем матче с Канадой российская сборная качественно сыграла в наш фирменный атакующий хоккей, во многих эпизодах команда доминировала. Имеет смысл оттолкнуться от той игры, хотя, возможно, молодёжка-2020 была более сбалансированной, чем нынешняя», — приводит слова Кравчука russia-hockey.ru.

Эксперт убеждён, что у сборной России есть неплохие шансы на победу.

«Нужно провести лучший матч на турнире — и в плане тактики, и в плане игровой дисциплины. Если всё получится, то будем в финале», — резюмировал Кравчук.

Ранее сообщалось, что Леонид Вайсфельд не верит в преднамеренные ошибки судей полуфинала МЧМ между Россией и Канадой.