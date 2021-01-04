Вайсфельд не верит в преднамеренные ошибки судей полуфинала МЧМ между Россией и Канадой

Известный хоккейный арбитр и менеджер Леонид Вайсфельд полагает, что судьям полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между Россией и Канадой невыгодно ошибаться в пользу одной из команд.

Эксперт подчеркнул, что для арбитров турнир в Эдмонтоне служит карьерным трамплином: они стремятся работать на взрослом чемпионате мира.

«Они думают только о том, чтобы своей работой заслужить повышение. Им просто невыгодно делать так, чтобы судейство становилось главной темой для обсуждения», — цитирует Вайсфельда РИА Новости.

Ранее Вячеслав Фетисов признался, что не смотрит МЧМ по хоккею.