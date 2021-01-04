Ларионов: сборная России горит желанием взять реванш у Канады за прошлогодний финал МЧМ
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- РИА Новости
«Мы горим желанием взять реванш за прошлый год, все помнят, насколько обидно было проиграть тот матч, проиграть чемпионство», — приводит слова Ларионова ТАСС.
В финале МЧМ-2020 сборная России проиграла Канаде со счётом 3:4.
В нынешнем розыгрыше турнира команды встретятся в полуфинале, который состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.
Ранее тренер сборной Канады Андре Туриньи высказал мнение, что эмоции из прошлого финала МЧМ с Россией не обязательно перенесутся на нынешний полуфинал.