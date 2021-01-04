Туриньи: эмоции из прошлого финала МЧМ с Россией не обязательно перенесутся на нынешний полуфинал

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Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи высказал мнение о предстоящем матче со сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне.
Туриньи: эмоции из прошлого финала МЧМ с Россией не обязательно перенесутся на нынешний полуфинал
  • © iihf.com

«Эмоции из прошлого финала не обязательно перенесутся на эту игру. Мы гордимся тем, что представляем свою страну, они чувствуют то же самое. Этого достаточно. Все знают, что у России и Канады богатая история, все знают, насколько это будет большой матч. Зачем переносить что-то из прошлогоднего матча? Всё и так будет. Будет великолепная игра, обе команды знают и уважают соперника», — приводит слова Туриньи «Чемпионат».

В финале МЧМ-2020 сборная Канады обыграла Россию со счётом 4:3.

В нынешнем розыгрыше турнира команды встретятся в полуфинале, который состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что Туриньи сравнил стиль игры команды при Валерии Брагине и Игоре Ларионове.

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