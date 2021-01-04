Тренер сборной Канады: российская команда при Ларионове и при Брагине — это день и ночь

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Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной России.
Тренер сборной Канады: российская команда при Ларионове и при Брагине — это день и ночь
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«Будем что-то менять по сравнению с товарищеским матчем с Россией. Нам надо посмотреть, как Россия играла с США, Швецией и другими сборными, проанализировать. Мы уже проделали большую работу и продолжаем её», — приводит слова Туриньи «Чемпионат».

Он также сравнил стиль игры команды при Валерии Брагине и при Игоре Ларионове.

«Это день и ночь, абсолютно разные стили игры, разные философии. Они любят владеть шайбой, часто перестраиваются, у них хорошие выходы из обороны, они на этом не раз убегали в контратаки. Они всё ещё неуступчивы в обороне, здорово защищаются. Россия здорово держит шайбу, это быстрая и хорошая команда», — добавил специалист.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

Ранее Илья Брызгалов заявил, что не считает, что канадские арбитры будут подсуживать своей сборной в полуфинале МЧМ.

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