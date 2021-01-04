Чистяков рассказал, что у хоккеистов сборной России нет мандража перед полуфиналом МЧМ с Канадой

Защитник молодёжной сборной России Семён Чистяков поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в Эдмонтоне со сборной Канады.

«Канада есть Канада. Любой человек хотел бы против неё сыграть, но играем именно мы. Счастливы, что завтра будет такой матч, за выход в финал. Никакого мандража нет. Всё спокойно, все готовы показать свою лучшую игру. Кто-то ещё не раскрылся. Будем доказывать, что мы сильнее канадцев», — приводит слова Чистякова Sport24.

Он отметил, что на матчи с Канадой у хоккеистов всегда особый настрой.

«Мне кажется, никого из ребят не надо настраивать. Канада — всегда принципиальный соперник для России», — добавил хоккеист.

Полуфинальный матч МЧМ между сборными России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января и начнётся в 02:00 мск.

Ранее Игорь Ларионов заявил, что сборная России горит желанием взять реванш у Канады за прошлогодний финал МЧМ.