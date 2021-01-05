Россия пропустила пятую шайбу в матче с Канадой в полуфинале МЧМ-2021
На 19-й минуте третьего периода голом отметился Дилан Козенс. Канадский нападающий поразил пустые ворота сборной России, выпустившей шестого полевого игрока. В роли ассистента выступил Джейкоб Пеллетье.
На данный момент Канада обыгрывает Россию со счётом 5:0.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что Захар Бардаков и Пейтон Кребс устроили потасовку в третьем периоде матча МЧМ-2021.