Сборная США по хоккею одолела Финляндию и сыграет с Канадой в финале МЧМ-2021
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «звёдно-полосатых».
В составе Соединённых Штатов отличились Алекс Тюркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. У финнов дубль оформил Каспер Симонтайваль, а также забил Рони Хирвонен.
Таким образом, американцы встретятся в финале с хозяевами турнира канадцами, а суоми предстоит игра за третье место.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Канады в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею.