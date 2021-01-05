Сборная США по хоккею одолела Финляндию и сыграет с Канадой в финале МЧМ-2021

Сборная США по хоккею одержала победу над командой Финляндии в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира 2021 года в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «звёдно-полосатых». В составе Соединённых Штатов отличились Алекс Тюркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. У финнов дубль оформил Каспер Симонтайваль, а также забил Рони Хирвонен. Таким образом, американцы встретятся в финале с хозяевами турнира канадцами, а суоми предстоит игра за третье место. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Канады в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею.