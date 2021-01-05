«Им надо пройти через такие неудачи»: что говорили после поражения сборной России от Канады в полуфинале МЧМ-2021

Сборная РФ по хоккею не ожидала, что национальная команда Канады будет так агрессивно действовать в первые минуты встречи. Об этом заявил главный тренер россиян Игорь Ларионов после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира. Специалист также поддержал Ярослава Аскарова и ответил на вопрос о возможной отставке. Нападающий Василий Подколзин рассказал, что говорил партнёрам по ходу второго периода, а форвард Михаил Абрамов прокомментировал решение арбитров отменить его гол из-за офсайда.

Для сборной России поражение от команды Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года стало одним из самых чувствительных за многие годы. В последний раз отечественные хоккеисты пропускали пять шайб от своих принципиальных соперников в 2017 году, но тогда и сами смогли забросить трижды. На этот раз подопечные Игоря Ларионова проиграли всухую и не смогли взять реванш за неудачу в прошлогоднем финале первенства.

«Надо отдать должное Канаде — они были свежее, быстрее и резче. Создавали моменты, вчетвером откатывались в оборону, держали шайбу. Мы не ожидали такого начала. К сожалению, наш гол отменили. Мы меняли сочетания нападающих. Начиная со второго периода, мы играли неплохо», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

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По словам наставника, российская дружина пыталась действовать первым номером и контролировать ход встречи, но выполнить эту задачу не удалось.

«Мы корректировали игру, искали варианты. Хотели получить возможность перевести шайбу в зону атаки, создать голевые моменты. Ребята старались, но этого не получилось. Это тяжёлый опыт, когда ты проигрываешь на таком турнире. Канадцы были чуть сильнее, быстрее и не давали нам шансов создавать моменты», — отметил специалист.

Уже по итогам первого периода россияне уступали с разницей в три шайбы, а во втором пропустили в четвёртый раз. При этом сразу в двух эпизодах ошибки допустил голкипер Ярослав Аскаров, выронивший клюшку. Тем не менее главный тренер встал на защиту подопечного и выразил ему полную поддержку.

«Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нём. Не хотели менять Аскарова — это хороший голкипер, который давал нам шансы… Может, не хватило опыта, но я в него верю. Он может выигрывать матчи в одиночку», — сказал Ларионов.

Немаловажную роль в третьем пропущенном голе сыграл капитан российской сборной Василий Подколзин. В ходе борьбы с Боуэном Байрамом форвард СКА сделал неаккуратное движение клюшкой и попал сопернику в голову. Арбитры строго наказали отечественного хоккеиста, выписав ему два малых штрафа. Этого оказалось достаточно, чтобы канадцы увеличили счёт до крупного.

«Трудно, когда ты получаешь четыре минуты. Мы выстояли две, смотрелись неплохо, но эти вещи происходят... Удаления играют важную роль, мы дали сопернику возможность забросить. Может, нам не хватило усилий и мастерства. Сбить темп, перевести игру в их зону», — предположил Ларионов.

По его словам, успехи в первые 20 минут позволили канадцам получить психологическое преимущество и плотно завладеть инициативой, что и предопределило исход противостояния.

«Поражение бывает у каждого тренера и игрока. Любая медаль важна. Была задача выиграть золото — у всех команд, не только у нашей. Все расстроены. Можно накричать на ребят, оскорбить их, но это не в моих правилах. Сказал тренерам, что разговор должен быть спокойным. Это немножко другое поколение, чем наше. Найдём возможность поднять и восстановить их, оставить в стороне поражение. Будем бороться за бронзу», — сказал специалист.

После фиаско в полуфинале Ларионову был задан ожидаемый вопрос о возможной отставке с поста главного тренера молодёжной сборной России. Прославленный хоккеист оставил его без ответа, но согласился, что принятые им по ходу первенства решения нужно анализировать.

«Неприятное поражение, но я горжусь парнями — у этих ребят большое будущее, им надо расти дальше и пройти через такие неудачи. Легче всего зажать их в тиски и действовать от обороны, надеяться на выдающуюся игру вратаря. Всё, что было сделано и дано им, — это наш хоккей. Этим славился российский хоккей. У нас не было много возможностей проверить их в разных ситуациях, чтобы понимать, кто и как готов играть на таком уровне… Я не в состоянии кинуть камень в игрока. Все отдали максимум. Но канадцы были сегодня лучше», — заявил Ларионов.

Кроме того, он прокомментировал недавние заявления двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. В интервью RT бывший партнёр Ларионова по легендарной «русской пятёрке» в «Детройт Ред Уингз» выразил сомнение, что его бывшему одноклубнику стоило соглашаться на работу в молодёжке.

«Не читал, что было сказано. Стараюсь во время чемпионата мира не вдаваться в прессу, это отвлекает. У каждого человека есть мнение», — заключил Ларионов.

На правах капитана итоги тяжелейшего противостояния вызвался подвести Подколзин. Один из трёх лучших хоккеистов сборной России на турнире прокомментировал неутешительный результат и обратился к соперникам.

«Хоккей — это игра, так бывает. Канаду поздравляю с победой. Ничего уже не поменять. Так сложилось, надо было играть лучше», — сказал Подколзин.

Одним из самых запоминающихся моментов второго тайма стал эпизод, в ходе которого Подколзин в эмоциональной манере пытался завести партнёров и настроить их на борьбу. Впоследствии отечественные хоккеисты спровоцировали удаление Коннора Макмайкла и отличились в большинстве, но гол Михаила Абрамова был отменён из-за офсайда.

«Была беседа с ребятами. Заводили друг друга как могли. Призывал биться за тех, кто за нас болеет. Я счастлив, что работал и с Брагиным, и с Ларионовым. Извиняюсь, что нет результата. Испытываю сейчас тяжёлые чувства. Завтра будет последняя игра на чемпионате мира, хочется закончить победой», — добавил Подколзин.

В свою очередь, автор незасчитанного гола в ворота «кленовых листьев» прокомментировал решение канадских арбитров и выразил мнение, что этот эпизод стал одним из ключевых по ходу встречи.

«К сожалению, наш гол отменили, был офсайд, но мы не прекратили играть, продолжили создавать моменты. Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять. Вы же видели, что мы давили, создавали моменты», — выразил мнение форвард «Викториавилля».

Абрамов согласился, что провал на старте предрешил исход всего противостояния, и заверил, что сборная России приложит все усилия в борьбе за бронзовые медали.

«У нас было плохое начало, а соперник, наоборот, был очень силён… Потом уже сложно было вернуться в игру… Будем готовы к завтрашней встрече за бронзу», — заключил Абрамов.

В России по-разному отреагировали на поражение сборной России в полуфинале молодёжного чемпионата мира. Так, заслуженный тренер Фёдор Канарейкин заявил, что матч был «проигран вчистую», и упрекнул лидеров коллектива.

«Хочу поздравить канадцев. Сегодня они были сильнее. Все знают, как они начинают играть с первых минут, но мы, к сожалению, не смогли ничего противопоставить. Игра проиграна вчистую. Как можно что-то сделать, если не забрасываем? Лидеры должны работать и вести коллектив. Мы много говорим, что у нас столько талантливых ребят… Все эти фамилии на слуху полгода, но пока вот так. Команда сегодня не работала», — заявил Канарейкин.

Кроме того, специалист оценил выступление Аскарова и посоветовал тому уделить особое внимание занятиям на тренировках.

«Все мы видели, сколько раз Аскаров терял клюшку. Наверное, это такой момент, над которым ему надо работать вместе с тренером по вратарям. Мы это видим уже не первый матч. Это труднообъяснимо. Мы все желали видеть другой результат, но даже после такого чувствительного поражения есть шанс побороться за медали. На кону стоит многое. Не стоит заниматься глубоким самоанализом. Наоборот, нужно грамотно подготовиться к игре за третье место. Если начать переживать и углубляться, мы можем и мимо завтрашней игры проехать», — заключил тренер.

В свою очередь, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг призвал сильно не критиковать молодых спортсменов и обратил внимание на успехи отечественного хоккея на мировой арене.

«За последние 11 лет мы десять раз играли в полуфинале — это высокие показатели. Никто не согласен с этим поражением, но мы постоянно идём в лидерах. Есть стабильность, но в то же время есть и над чем работать, золото — это то, к чему всегда стремится сборная России. В течение многих лет была проделана огромная работа, поэтому в этой ситуации нужно поддержать тренерский штаб и игроков и максимально подготовиться к матчу за третье место», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Функционер выразил мнение, что сейчас ещё рано подводить итоги выступления российской молодёжки на первенстве планеты.

«Поражение всегда сирота, а у победы много отцов. Очень много деталей, тут надо разговаривать с тренерским штабом. Внутри много вопросов, которые нужно обсуждать... Мы все понимаем, что у нас ноль голов за две встречи со сборной Канады, но разбор будем проводить уже после матча за бронзу, это будет правильно для команды», — заключил Ротенберг.