Ларионов об игре Аскарова в матче с Канадой: не хочу его обвинять
- globallookpress.com
«Игра Аскарова? Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нём. Не хотели менять Аскарова, это хороший голкипер, который давал нам шансы», — цитирует Ларионова «Чемпионат».
Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет за третье место либо с США, либо с Финляндией.
Ранее Ларионов признался, что в сборной России не ожидали такого резвого начала матча от Канады.