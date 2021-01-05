Ларионов об игре Аскарова в матче с Канадой: не хочу его обвинять

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов оценил игру голкипера национальной команды Ярослава Аскарова в матче с Канадой в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.
Ларионов об игре Аскарова в матче с Канадой: не хочу его обвинять
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«Игра Аскарова? Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нём. Не хотели менять Аскарова, это хороший голкипер, который давал нам шансы», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет за третье место либо с США, либо с Финляндией.

Ранее Ларионов признался, что в сборной России не ожидали такого резвого начала матча от Канады.

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